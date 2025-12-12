«Интер Майами» воспользовался опцией выкупа контракта полузащитника Родриго Де Пауля, сообщает ESPN.

Родриго Де Пауль globallookpress.com

31-летний аргентинский хавбек летом перешел в команду MLS из «Атлетико» на правах аренды до конца 2025 года. По информации источника, клуб выкупил контракт Де Пауля, который подписал четырехлетнее соглашение с зарплатой 12 миллионов долларов в год.

«Интер Майами» также планирует продлить контракт с 38-летним уругвайским форвардом Луисом Суаресом — стороны сейчас ведут переговоры. Суарес в сезоне-2025 отличился десятью мячами в 28 играх MLS.

Де Пауль за американскую команду провел 23 матча и отметился двумя голами. Вместе с одноклубником Лионелем Месси полузащитник стал чемпионом мира 2022 года в Катаре.