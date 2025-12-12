Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

Фрагмент матча «Базель» — «Астон Вилла» globallookpress.com

В одной из встреч «Астон Вилла» обыграла «Базель» со счетом 2:1.

У «львов» голы записали на свой счет Эванн Гессан на 12-й минуте и Юри Тилеманс на 53-й минуте.

Единственный гол в составе «Базеля» записал на свой счет Флавиус Данилюк на 34-й минуте.

Результат матча Базель Базель 1:2 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Эванн Гессан 12' 1:1 Флавьюс Данильюк 34' 1:2 Юри Тилеманс 53' Базель: Марвин Хиц, Кэйго Цунэмото, Флавьюс Данильюк, Доминик Шмид, Метиньо, Лео Леруа ( Марин Шотичек 85' ), Андрей Бачанин ( Коба Куандреди 74' ), Шердан Шакири ( Албиан Аети 62' ), Jonas Adjei Adjetey, Benie Traore ( Ибрахим Салах 74' ), Philipas Otele Астон Вилла: Марко Бизот, Ламаре Богард, Лука Динь, Виктор Линделёф, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия ( Олли Уоткинс 64' ), Амаду Онана ( Морган Роджерс 64' ), Мэтти Кэш ( Юри Тилеманс 46' ), Дониелл Мален, Джейдон Санчо ( Бубакар Камара 64' ), Эванн Гессан Жёлтые карточки: Лео Леруа 72' — Мэтти Кэш 17', Эмилиано Буэндия 35', Эзри Конса 84', Джон МакГинн 87'

Статистика матча 7 Удары в створ 5 3 Удары мимо 1 38 Владение мячом 62 2 Угловые удары 4 6 Офсайды 0 12 Фолы 8

После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице с 15-ю очками в активе. «Базель» — на 26-й позиции (6).

«Фенербахче» разгромил «Бранн» со счетом 4:0.

У турецкой команды хет-трик оформил Андерсон Талиска, отличившись на 36-й, 44-й и 65-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Керем Актюркоглу на 5-й минуте.

«Фенербахче» занимает 12-е место в таблице с 11-ю баллами, а «Бранн» — на 22-й строчке (8).

«Лион» обыграл «Гоу Эхед Иглс» со счетом 2:1.

В составе французской команды голы забили Афонсу Морейра на 3-й минуте и Павел Шульц на 11-й минуте.

Единственный гол у «Гоу Эхед Иглс» забил Милан Смит на 6-й минуте.

«Лион» располагается на 1-й позиции в таблице с 15-ю очками в активе, а «Гоу Эхед Иглс» — на 28-й строчке (6).