Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги Европы.
В одной из встреч «Астон Вилла» обыграла «Базель» со счетом 2:1.
У «львов» голы записали на свой счет Эванн Гессан на 12-й минуте и Юри Тилеманс на 53-й минуте.
Единственный гол в составе «Базеля» записал на свой счет Флавиус Данилюк на 34-й минуте.
Результат матча
После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице с 15-ю очками в активе. «Базель» — на 26-й позиции (6).
«Фенербахче» разгромил «Бранн» со счетом 4:0.
У турецкой команды хет-трик оформил Андерсон Талиска, отличившись на 36-й, 44-й и 65-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Керем Актюркоглу на 5-й минуте.
«Фенербахче» занимает 12-е место в таблице с 11-ю баллами, а «Бранн» — на 22-й строчке (8).
«Лион» обыграл «Гоу Эхед Иглс» со счетом 2:1.
В составе французской команды голы забили Афонсу Морейра на 3-й минуте и Павел Шульц на 11-й минуте.
Единственный гол у «Гоу Эхед Иглс» забил Милан Смит на 6-й минуте.
«Лион» располагается на 1-й позиции в таблице с 15-ю очками в активе, а «Гоу Эхед Иглс» — на 28-й строчке (6).