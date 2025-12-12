Завершились три матча 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

Фрагмент матча «Базель» — «Астон Вилла»
Фрагмент матча «Базель» — «Астон Вилла» globallookpress.com

В одной из встреч «Астон Вилла» обыграла «Базель» со счетом 2:1.

У «львов» голы записали на свой счет Эванн Гессан на 12-й минуте и Юри Тилеманс на 53-й минуте.

Единственный гол в составе «Базеля» записал на свой счет Флавиус Данилюк на 34-й минуте.

Результат матча

БазельБазельБазель1:2Астон ВиллаАстон ВиллаБирмингем
0:1 Эванн Гессан 12' 1:1 Флавьюс Данильюк 34' 1:2 Юри Тилеманс 53'
Базель:  Марвин Хиц,  Кэйго Цунэмото,  Флавьюс Данильюк,  Доминик Шмид,  Метиньо,  Лео Леруа (Марин Шотичек 85'),  Андрей Бачанин (Коба Куандреди 74'),  Шердан Шакири (Албиан Аети 62'),  Jonas Adjei Adjetey,  Benie Traore (Ибрахим Салах 74'),  Philipas Otele
Астон Вилла:  Марко Бизот,  Ламаре Богард,  Лука Динь,  Виктор Линделёф,  Эзри Конса,  Эмилиано Буэндия (Олли Уоткинс 64'),  Амаду Онана (Морган Роджерс 64'),  Мэтти Кэш (Юри Тилеманс 46'),  Дониелл Мален,  Джейдон Санчо (Бубакар Камара 64'),  Эванн Гессан
Жёлтые карточки:  Лео Леруа 72'  —  Мэтти Кэш 17',  Эмилиано Буэндия 35',  Эзри Конса 84',  Джон МакГинн 87'

После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице с 15-ю очками в активе.  «Базель» — на 26-й позиции (6).

«Фенербахче» разгромил «Бранн» со счетом 4:0.

У турецкой команды хет-трик оформил Андерсон Талиска, отличившись на 36-й, 44-й и 65-й минутах.  Еще один гол записал на свой счет Керем Актюркоглу на 5-й минуте.

«Фенербахче» занимает 12-е место в таблице с 11-ю баллами, а «Бранн» — на 22-й строчке (8).

«Лион» обыграл «Гоу Эхед Иглс» со счетом 2:1.

В составе французской команды голы забили Афонсу Морейра на 3-й минуте и Павел Шульц на 11-й минуте.

Единственный гол у «Гоу Эхед Иглс» забил Милан Смит на 6-й минуте.

«Лион» располагается на 1-й позиции в таблице с 15-ю очками в активе, а «Гоу Эхед Иглс» — на 28-й строчке (6).