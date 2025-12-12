Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на новость о том, что форвард команды Габриэл Жезус может быть продан.

Габриэл Жезус globallookpress.com

«Не рассматриваю такой вариант, особенно учитывая нынешнюю ситуацию. Думаю, Габриэл может многое дать команде, он доказал это с первой же минуты, как только смог выйти на поле. Жезус приложил огромные усилия, чтобы снова оказаться в этой позиции, теперь главное — быть с нами. Мы знаем его качества, он полон энергии, как и в прошлом сезоне», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Напомним, что из-за травмы бразилец Жезус еще не выходил на поле в текущем сезоне АПЛ.