По итогам матча 15-го тура испанской Примеры «Реал» — «Сельта» (0:2) сразу три футболиста «сливочных» получили красные карточки.
В результате дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации применял к ним различные дисквалификации на ближайшие матчи.
26-летний защитник Франсиско Гарсия отделался одним пропуском игры с с «Алавесом» 14 декабря.
22-летний защитник Альваро Каррерас пропустит две встречи Примеры с «Алавесом» и «Севильей» (20 декабря).
Также по две игры получили 19-летний нападающий Эндрик и 33-летний Дани Карвахаль, которые были на скамейке запасных.