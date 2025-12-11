Также по две игры получили 19-летний нападающий Эндрик и 33-летний Дани Карвахаль , которые были на скамейке запасных.

22-летний защитник Альваро Каррерас пропустит две встречи Примеры с «Алавесом» и «Севильей» (20 декабря).

26-летний защитник Франсиско Гарсия отделался одним пропуском игры с с «Алавесом» 14 декабря.

В результате дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации применял к ним различные дисквалификации на ближайшие матчи.

По итогам матча 15-го тура испанской Примеры «Реал» — «Сельта» (0:2) сразу три футболиста «сливочных» получили красные карточки.

