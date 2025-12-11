Центральный защитник «Ноттингем Форест» Мурилло попал в поле зрения двух европейских топ-клубов.

По данным издания Daily Mail, в услугах 23-летнего бразильца заинтересованы «Челси» и мадридский «Реал».

«Ноттингем» готов отпустить своего ключевого футболиста, но за сумму не менее 68 млн евро, что станет рекордом для клуба.

В этом сезоне Мурилло в 13 матчах забил 1 гол. Он выступает за «Ноттингем Форест» с августа 2023 года, а его контракт до 2029-го. С марта этого года он является игроком сборной Бразилии.