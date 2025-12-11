Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о футболисте «сине-гранатовых» Педри.

Педри — полузащитник «Барселоны» globallookpress.com

«Педри — это Педри. Он не смесь чего-либо. У него свои качества, свои сильные стороны, которые позволяют ему расти и совершенствоваться, потому что он очень молод, хотя и является ключевым игроком "Барселоны" и национальной команды.

Самое замечательное в нём то, что, если вы смотрите его по телевизору, вы поражаетесь тому, что он делает, как легко, просто и естественно он это делает. Радость для болельщиков "Барселоны" и для всех испанцев — видеть его в национальной команде», — приводит слова Иньесты Marca.

В нынешнем сезоне Педри провел за «Барселону» 13 матчей в рамках Примеры, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.