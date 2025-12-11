Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о значении аргентинского нападающего Лионеля Месси для каталонского клуба.

Лионель Месси globallookpress.com

«Я не знаю, есть проблемы (в отношениях Месси с "Барселоной") или нет. Я не могу добавить ничего, кроме того, как много Лео значит для "Барсы". Это никогда не изменится, независимо от того, кто будет (в клубе), независимо от времени.

Не знаю, вернется ли он когда-нибудь в каком-либо качестве, но важне всего то, что Лео значит для Барсы», — сказал Иньеста Marca.

В 2025-м году Месси провел за «Интер Майами» 33 матча в чемпионате США, забил 35 голов и сделал 24 голевые передачи.