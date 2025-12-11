Заслуженный тренер России Валерий Газзаев высказал свое мнение по поводу назначения Василия Березуцкого главным тренером «Урала».

Василий Березуцкий globallookpress.com

«Хочу пожелать ему удачи, хорошей работы и успехов. Василий заслуживает этого. Он был большим футболистом, прошел серьезную школу футбола и достиг выдающихся достижений на уровне клуба и сборной. Потом он успешно начал свою тренерскую деятельность в штабе Леонида Слуцкого.

Начал работать самостоятельно в Азербайджане. Сейчас Березуцкий возглавил "Урал", у которого задача одна — выйти в РПЛ. Думаю, Василий с этим справится. У него большой опыт работы с разными тренерами за время игровой карьеры. Поэтому я вижу у него только позитивные перспективы», — сказал Газзаев «СЭ».

Сегодня, 11 декабря, стало известно о назначении 43-летнего Василия Березуцкого в клуб Екатеринбурга. Он сменил в качестве главного тренера Мирослава Ромащенко, уволенного 8 декабря.

Под руководством Газзаева Василий Березуцкий много лет выступал за ЦСКА и сборную России.