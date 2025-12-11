Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выразил разочарование текущей игрой команды и ее перспективами в сезоне-2025/26.

Патрис Эвра globallookpress.com

«Если Манчестер Юнайтед не попадет в четверку лучших, это будет огромным разочарованием — провалом. Когда я играл за Манчестер Юнайтед, целью было выигрывать четыре трофея за сезон, а теперь речь идет о выходе в Лигу чемпионов. Наша зарплата снижалась на 30%, если мы не попадали в Лигу чемпионов, но у нас никогда не было такой проблемы. Честно говоря, наблюдать за игрой клуба сейчас — это как играть в рулетку», — приводит слова Эвра Goal.com.

После 15 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место с 25 очками. Лидирует «Арсенал» с 33 очками. В ближайшем матче «красные дьяволы» сыграют против «Бормута» в 16-м туре АПЛ 16 декабря.