Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин назвал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим по итогам первой части сезона РПЛ.
«Лучшим тренером назовем Мусаева. Все‑таки он начал не очень хорошо. "Краснодар" показал слабый старт, но потом смог найти силы, набрать хорошую форму, выйти на первое место и показать хороший футбол. Но самое главное — результат. "Краснодар" сейчас на первом месте, поэтому назовем Мусаева лучшим тренером первой части», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков за 18 встреч.