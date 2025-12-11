«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков за 18 встреч.

«Лучшим тренером назовем Мусаева. Все‑таки он начал не очень хорошо. "Краснодар" показал слабый старт, но потом смог найти силы, набрать хорошую форму, выйти на первое место и показать хороший футбол. Но самое главное — результат. "Краснодар" сейчас на первом месте, поэтому назовем Мусаева лучшим тренером первой части», — цитирует Булыкина «Матч ТВ» .

Футбол•Сегодня 09:00 Чутье подвело: Игнашевич, Глушаков, Кварацхелия и еще четыре игрока, которых упустил «Локо»

Футбол•08/12/2025 17:47 Алексей Сафонов: Только «Динамо» может забить четыре мяча и сыграть 1:1

Футбол•08/12/2025 12:35 «Это спасение перевернуло игру». Ого, кажется, Сафонов готов вытеснить Шевалье из основы «ПСЖ»

Футбол•07/12/2025 21:28 «Краснодар» ушёл на зиму первым. ЦСКА не смог зацепить очки в меньшинстве

Футбол•07/12/2025 21:03 «Балтика» — «Крылья Советов»: онлайн, прямая трансляция матча РПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 16:47 Тренировки с первой командой «МЮ» и сравнения с Неймаром и Фоденом: кто такой 15-летний Джей Джей Габриэль

Футбол•Сегодня 14:32 Темные лошадки ЧМ-2026: Норвегия, США и еще четыре сборные, которые могут шокировать фаворитов

Футбол•Сегодня 13:12 Винисиус, Рафинья или «джокер» из Парижа? Кто займет трон Салаха на «Энфилде»

Футбол•Сегодня 12:01 Золотой мальчик «Фулхэма»: почему в Джоше Кинге видят будущую звезду Европы

Футбол•Вчера 14:51 Финальный подвиг Неймара: спас «Сантос», но заслуживает ли вызова в сборную Бразилии?

Выбор читателей

Футбол•Сегодня 02:32 Алонсо на краю пропасти: «Сити» утопил «Реал» на «Бернабеу»

Хоккей•08/12/2025 09:44 Неделя КХЛ: Увольнение Тамбиева, подтвержденное расставание с Гальченюком-старшим

Футбол•09/12/2025 10:42 Закат Фараона. Почему Салах больше не входит в категорию неприкасаемых

Футбол•05/12/2025 18:01 Чемоданное настроение: за кем будут охотиться топ-клубы во время ЧМ-2026

Футбол•08/12/2025 19:52 Трансферный дайджест. 2 — 8 декабря

Самое интересное

Футбол•15/10/2025 16:04 Исторический провал: почему Йон-Даль Томассон стал первым уволенным тренером Швеции

Футбол•15/10/2025 11:45 «Маленький Месси» в Лондоне: как Эстеван прошел путь от «Палмейраса» до «Челси»

Футбол•14/10/2025 18:56 Ди Мария доказал Неймару: триумфальное возвращение реально

Футбол•13/10/2025 17:11 Когда успех бьет по ногам: что не так с календарем современного футбола