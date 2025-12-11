Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов может остаться в клубе.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

По данным «СЭ», новое руководство клуба предложило 29-летнему полузащитнику четырехлетний контракт на улучшенных условиях, согласно которому он будет получать больше всех.

Нынешнее соглашение Баринова истекает через полгода. В данный момент окружение игрока рассматривает это предложение.

В начале декабря в СМИ стало известно, что полузащитник отверг прежнее предложение «Локомотива», а им активно интересуются «Зенит» и ЦСКА.

Всего в этом сезоне Баринов сыграл 24 матча, забил 3 мяча и сделал 7 голевых передач. Сейчас он оценивается в 9 млн евро.