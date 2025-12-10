Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин высказался о ситуации с форвардом «Спартака» Антоном Заболотным, отметив, что игроку следует сменить команду ради игровой практики.

Антон Заболотный globallookpress.com

«Уходить ему из Спартака надо, конечно. Он там сидит на замене и играть не будет. Я не знаю, зачем его брали, он не для Спартака. Думаю, он будет востребован где‑то еще. Наши нападающие же всем нужны, он хороший столб. Думаю, он подошел бы любому клубу, который ниже Рубина в турнирной таблице РПЛ», — заявил Терехин в интервью «Матч ТВ».

Антон Заболотный пришел в «Спартак» этим летом на правах свободного агента. В сезоне 34-летний форвард сыграл 14 матчей, отметившись одной голевой передачей.