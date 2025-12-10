Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян выразил недовольство назначением пенальти в ворота своей команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Ливерпуля» (0:1).

Генрих Мхитарян globallookpress.com

«Больно проигрывать вот так, после того как команда боролась 85 минут. Такой пенальти не поддается объяснению. Нам нужно поднять голову, усерднее работать и постараться исправить ситуацию», — цитирует Мхитаряна Sky Sport Italia.

На 87-й минуте защитник «нерадзурри» Алессандро Бастони был наказан за фол на Флориане Вирце, который упал в штрафной после того, как был потянут за футболку. Главный арбитр вначале не зафиксировал нарушение, но после вмешательства VAR постановил назначить пенальти, который реализовал Доминик Собослаи.