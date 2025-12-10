Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне считает, что победной игре общего этапа Лиги чемпионов с голландским ПСВ (3:2), его команда полностью выполнила план на игру.

Диего Симеоне globallookpress.com

«Гнули свою линию и высоко прессинговали, пусть даже играя на выезде. "Атлетико" прессинговал даже в те моменты, когда мяч был у их вратаря. Матч длится 90 минут, и не думаю, что есть команды, которые могут доминировать все 90 минут. Есть моменты, когда инициативу забирает твой соперник. Тем более что это Лига чемпионов.

Моя команда ни на мгновение не переставала следовать нашему плану на игру. Ни на секунду мы не снижали давление на соперника. Я очень рад, что после счета 0:1 мы повели 3:1. Потом стало 3:2. В итоге счет мог стать как 3:3, так и 4:2 в нашу пользу. Кстати, ПСВ ведь не проигрывал аж с сентября», — цитирует пресс-служба УЕФА Симеоне.

Теперь мадридский «Атлетико» занимает 7-е место с 12 очками, а ПСВ (8) располагается на 18-й позиции.