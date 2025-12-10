Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, какой тренер может подойти столичному «Динамо».

Сандро Шварц globallookpress.com

«"Динамо" — это интеллигентная команда. Был хороший немецкий тренер — Шварц. "Динамо" нужен тренер такого стиля, как был у Шварца. Тренер, который бы работал со всей командой. Шварц работал и с командой, и отдельно работал с резервом, отдельно работал с молодежью. Он всего себя отдавал тренерской работе», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Сандро Шварц работал с «Динамо» в период с 2019 по 2022 год. За это время «бело-голубые» стали бронзовыми призерами РПЛ и финалистами Кубка России в сезоне-2021/2022.