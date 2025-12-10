37-летний нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема пока не продлил контракт с саудовским клубом, сообщает Footmercato. Действующее соглашение футболиста рассчитано до июня 2026 года.

Карим Бензема globallookpress.com

Несмотря на слухи о продлении, официального предложения от клуба Бензема еще не получил, уточняет источник. Сам французский нападающий ранее заявлял о желании вернуться в Европу.

В текущем сезоне форвард сыграл 12 матчей во всех турнирах и забил 11 голов. Карим выступает за «Аль-Иттихад» с 2023 года, перейдя в команду в статусе свободного агента после завершения контракта с «Реалом».