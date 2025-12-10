«Челси» приехал в Бергамо за шагом к топ-8 группового этапа, а уехал с проблемами и ощущением дежавю от испорченной концовки матча. «Аталанта» Раффаэле Палладино дожала лондонцев во втором тайме и вырвала победу за семь минут до конца.

Результат матча Аталанта Бергамо 2:1 Челси Лондон 0:1 Жоао Педро 25' 1:1 Джанлука Скамакка 55' 2:1 Шарль Де Кетеларе 83' Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон ( Юнус Муса 87' ), Одилон Коссуну, Лоренцо Бернаскони, Берат Джимсити, Рауль Белланова ( Давиде Дзаппакоста 17' ), Зеад Колашинац ( Онест Аанор 72' ), Мартен де Рон, Шарль Де Кетеларе, Адемола Лукман ( Марио Пашалич 87' ), Джанлука Скамакка ( Никола Крстович 72' ) Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль, Джош Ачимпонг, Жоао Педро, Джейми Байно-Гиттенс, Энцо Фернандес ( Мало Гюсто 67' ), Мойсес Кайседо, Трево Чалоба ( Весли Фофана 46' ), Педру Нету ( Алехандро Гарначо 66' ) Жёлтая карточка: Трево Чалоба 30' (Челси)

Статистика матча 4 Удары в створ 5 3 Удары мимо 4 49 Владение мячом 51 2 Угловые удары 5 4 Офсайды 2 6 Фолы 14

Стартовал осторожнее как раз «Челси». Мареска снова поменял состав: без Делапа в атаке вышел Жоау Педру, справа в защите — юный Ачемпонг, в запасе остался Палмер. А первые по-настоящему острые моменты всё равно создала «Аталанта». Лукман с левого фланга постоянно лез в обводку и уже на шестой минуте заставил Санчеса спасать после удара с острого угла, а Де Кетеларе чуть не добил на отскоке. Гости какое-то время буквально еле держались. Старый знакомый Дзаппакоста подал, Скамакка подрезал мяч, Лукман бил почти в упор — здесь «Челси» выручил уже Ачемпонг, отчаянно бросившись под удар.

Но как только лондонцы смогли провести осмысленную позиционную атаку, счёт открылся. Коротко разыграли угловой, Рис Джеймс прорвался к лицевой слева и прострелил низом — Жоау Педру был первым на мяче у ближней штанги. Лайнсмен сразу поднял флажок, но повторы мгновенно намекнули, что офсайда нет. ВАР всё подтвердил, а бразилец забил впервые с 8 ноября и одновременно открыл счёт своим мячам в Лиге чемпионов.

После гола матч будто перезагрузился. «Челси» стал уверенно держать мяч, линия обороны выстраивалась в стиле «Барсы» и по несколько раз подряд ловила бергамасков в офсайд. До перерыва «Аталанта» так и не добралась до ещё одного голевого момента. Казалось, что нервный старт лондонцы преодолели, будет только лучше.

Скамакка наказывает за замену в центре защиты

Мареска, как и часто в этом сезоне, подредактировал состав в перерыве, вместо Чалобы на поле вышел Фофана. Формально всё логично, у Трево уже была жёлтая за срыв атаки, плюс тренеру, действительно, нужно очень аккуратно распределять нагрузку игроков. Но любая перестройка центра защиты по ходу игры — это риск, и он очень быстро материализовался.

Начало второго тайма всё ещё было за «Челси». Гиттенс тонко выводил Энцо Фернандеса передачей в разрез, тот чуть не выскочил один на один. Джеймс подхватил подбор, сместился к центру и пробил рядом со штангой. Потом сам Гиттенс сместился под левую и проверил Карнесекки плотным ударом, на этом отрезке именно второй гол гостей казался более вероятным.

Именно поэтому пропущенный мяч выглядел таким раздражающим для «Челси», всё было до банальности просто. Де Кетеларе без особого давления получил мяч справа, спокойно навесил, а Скамакка как будто растворился для центральных защитников. Выпрыгнул между ними и хладнокровно пробил головой мимо Санчеса. «Челси» провалился в самом базовом — в подборе и в выборе позиции в своей штрафной.

После этого стадион преобразился. Каждое подключение Скамакки, каждый заброс на Лукмана встречали уже не вежливым гулом, а настоящей шумовой волной. Санчесу тут же пришлось ещё раз выручать, когда мяч после очередного навеса с левого фланга срезался к воротам.

Гол Де Кетеларе и финальный обвал «Челси»

Ситуацию осложнила и сама замена, задуманная как страховка. Фофана в стыке со Скамаккой получил шипами по лицу, и к середине тайма стало ясно, что Уэсли не может нормально видеть. В итоге французу пришлось уходить с поля, а оборону перестраивать во второй раз за вечер.

Ну а главным героем концовки стал Де Кетеларе. Бельгиец уже успел показать класс парой передач на Лукмана и Скамакку. А на 83-й минуте Шарль решил всё сделать сам. Получив мяч в центре поля, он потащил его на защитников «Челси», а Кукурелья с Бадьяшилем почему-то предпочли отступать, вместо того чтобы встретить бельгийца. Пространства становилось всё больше, Де Кетеларе посмотрел на ворота, прицелился, подобрал ногу и хлёстко пробил. С рикошетом от Кукурельи и Санчеса мяч всё-таки влетел в сетку, а на лицах гостей читалось непонимание происходящего.

Дальше «Челси» пытался хотя бы зацепиться за ничью, и даже был момент у Жоау Педру! Тот мощно пробил в дальний, но Карнесекки вытащил, фактически поставив точку. В оставшиеся минуты у лондонцев не нашлось ни идей, ни свежести, чтобы создать адекватный штурм.

Что поражение значит для «Челси»

В турнирном смысле поражение болезненное. Команды подходили к матчу с одинаковым балансом в групповом этапе (по десять очков), и победа в Бергамо могла закрепить «Челси» в топ-8 (зоне, которая даёт прямой выход в 1/8 финала без февральского плей-офф). Вместо этого команда Марески откатилась на одиннадцатое место, а «Аталанта» прорвалась в верхнюю часть таблицы. Теперь лондонцам нужно выигрывать дома у «Пафоса» и затем ехать на крайне неприятный выезд к «Наполи» Антонио Конте, где исторически у клуба вечно проблемы.

С точки зрения общей картины тоже всё тревожно. С тех пор, как «Челси» блестяще разобрал «Барселону», команда уже четыре матча подряд не может выиграть, а сюжет повторяется раз за разом. Приличная по качеству первая часть матча и провалы в концентрации, позиционной дисциплине и решениях в ключевые отрезки.

А вот «Аталанта» буквально расцвела в этот еврокубковый вечер. Ещё во времена Гасперини её полюбили за хищный и настойчивый стиль, который невозможно сломить — тем более так, как это пытался сделать «Челси».