Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.

Дмитрий Сенников globallookpress.com

«Локомотив выглядит сейчас очень стабильно, всего одно поражение в первой части чемпионата. Надеюсь, определенные выводы сделаны командой и им удастся избежать тех спадов, которые были (весной в прошлом сезоне). Самое главное, конечно, результат, но сбоев у "Локомотива" не было же. Единственное, немного травма Воробьева повлияла на игру», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» завершил первую часть сезона РПЛ на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.