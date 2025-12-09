«Манчестер Юнайтед» рассматривает центрального защитника «Эльче» Давида Аффенгрубера как трансферную цель на лето 2026 года, сообщает TEAMtalk.

Давид Аффенгрубер globallookpress.com

Испанский клуб оценивает 24-летнего австрийца в 30 миллионов евро. В «Эльче» осознают, что удержать игрока будет сложно, если не продлить его контракт, действующий до лета 2027 года. Конкуренцию «МЮ» могут составить «Ювентус», «Севилья» и мадридский «Атлетико».

В текущем сезоне Аффенгрубер провел 15 матчей во всех турнирах в составе «Эльче», не отметившись забитыми мячами или голевыми передачами.