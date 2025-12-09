«Локомотив» в своем телеграм-канале объявил о планах команды на зимнее межсезонье.

«Подготовка к продолжению сезона начнётся после новогодних праздников. 12 января команда пройдёт углублённый медосмотр, а 13 января отправится на сборы в Абу-Даби (ОАЭ), которые пройдут в три этапа:

— с 13 по 24 января;

— с 28 января по 8 февраля;

— с 12 по 21 февраля.

О конкретных планах на сборы, товарищеских матчах и соперниках сообщим дополнительно», — написано в сообщении «Локомотива».

Напомним, что «Локомотив» с 37 очками в активе завершил первую часть сезона РПЛ на третьей строчке в турнирной таблице.