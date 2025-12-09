Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос о будущем будущем в мадридской команде.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Мы команда, мы все в одной лодке. Когда ты тренер "Реала", должен быть готовым ко всему. Очень хочу переломить ситуацию, это очевидно. Всё, на чём мы сейчас сосредоточены, это матч с "Манчестер Сити".

В футболе всё может быстро измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Поддерживает ли меня команда? Да», — приводит слова Алонсо Mundo Deportivo.

Напомним, что «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Завтра, 10 декабря, команду ждет встреча против «Манчестер Сити» в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.