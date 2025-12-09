Центральный полузащитник «Лилля» и молодежной сборной Франции Аюб Буадди пользуется большим спросом на трансферном рынке.

Аюб Буадди globallookpress.com

По данным портала Footmercato, в 18-летний хавбек сейчас интересен «Реалу», «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед».

Недавно Буадди подписал новый контракт с «Лиллем» до 2029 года, но президент клуба Оливье Летанг готов отпустить своего таланта за сумму не менее 60 млн евро.

Сейчас на портале Transfermarkt полузащитник оценивается в 30 млн евро. В этом сезоне Буадди сыграл за «Лилль» 18 матчей и сделал одну голевую передачу.