Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Айнтрахта» на матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Роберт Левандовский — нападающий «Барселоны» globallookpress.com

«Барселона»: Ж. Гарсия, Кунде, Кубарси, Бальде, Э. Гарсия, Мартин, Ямаль, Лопес, Педри, Рафинья, Левандовский.

«Айнтрахт»: Цеттерер, Кох, Теате, Браун, Кристенсен, Шаиби, Доан, Гётце, Кнауфф, Скири, Ларссон.

Матч между этими командами состоится сегодня, 9-го декабря в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 5-и туров в общем этапе Лиги чемпионов «Барселона» занимает 18-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Айнтрахт» — на 29-й позиции (4).