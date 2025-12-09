Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги встречи 15-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (4:1)

Рубен Аморим globallookpress.com

«Как и прежде, после того, как мы забили гол, мы стали немного небрежнее в обращении с мячом, и это дало сопернику немного надежды. Но и в первом тайме мы создали много моментов. Мы должны были завершить ту половину игры иначе, а затем в перерыве они игроки поняли, что у нас есть все, чтобы выиграть матч, заработать три очка. И они это сделали.

Я думаю, что темп, качество, которое мы показали во втором тайме, осознание того, что "Вулверхэмптон" переживает очень трудные времена как команда и клуб, — все это мы использовали в свою пользу», — сказал Аморим после игры на пресс-конференции.

Главным героем встречи стал Бруну Фернандеш, оформивший дубль. Также отличились Мэйсон Маунт и Брайан Мбемо.