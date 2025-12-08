Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Интера» ответил на вопрос о том, сможет ли Мохамед Салах принять участие в следующих матчах чемпионата Англии.

Мохамед Салах globallookpress.com

«Может ли Салах сыграть с "Брайтоном" в ближайшие выходные? Мы сидим здесь (в зале для пресс-конференций) перед большой игрой. Прошло порядка 36 часов с момента, как мы сыграли с "Лидсом" со счётом 3:3.

Больше всего я сейчас думаю о том, чтобы хорошо подготовить команду к завтрашней игре. Послезавтра мы ещё раз подумаем над сложившейся ситуацией (с Салахом)», — сказал Слот Sky Sports.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» не включил Салаха в заявку на матч с «Интером».