Заслуженный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу игры форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

Джон Кордоба globallookpress.com

«Кордоба — сильнейший игрок в РПЛ сейчас. Это футболист, который выдерживает колоссальное давление на него. Может быть, моментами он и бывает невыдержанным, но сохраняет свой высочайший уровень. Такие футболисты необходимы в РПЛ. С ним никто ничего не может сделать», — сказал Семин «СЭ».

В этом сезоне 32-летний колумбиец сыграл в составе «быков» 24 матча, забил 12 мячей и отметился 6 ассистами. За «Краснодар» он выступает с 2021 года, перейдя из «Герты».