Легенда английского футбола Уэйн Руни считает, что Мохамед Салах неправильно ведет себя, вступив в конфликт с тренером «Ливерпуля» Арне Слотом.

Мохамед Салах globallookpress.com

«Он полностью разрушает свое наследие в "Ливерпуле". Было бы печально, если бы он все это бросил. Он все делает неправильно. Арне Слоту нужно показать авторитет, вызвать его к себе и сказать: "Ты не поедешь с командой, то, что ты сказал, неприемлемо. Отправляйся в Африку, и пусть все успокоится". В любом случае с этим нужно быстро разобраться», — цитирует Руни Sky Sports.

Последние три встречи 33-летний египтянин начинал на скамейке запасных. После игры с «Лидсом» (3:3) в 15-м туре АПЛ Салах выступил с резкой критикой голландского специалиста.