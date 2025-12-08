Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк считает, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба не вел себя вызывающе и хорошо понимает его желание победить любым способом.

Матвей Кисляк globallookpress.com

«Это эмоции, абсолютно нормальное поведение всех, кто хочет победить. Не знаю, симулировал он или нет, это на его совести останется. Не считаю, что это что‑то сверхъестественное. Обычные эмоции, мы все знаем Кордобу, он хочет победить как и все. Все равно это сейчас сильнейший форвард РПЛ», — сказал 20-летний хавбек армейцев «Матч ТВ».

В заключительном матче первой части сезона ЦСКА проиграл в гостях «Краснодару» со счетом 2:3. С 36 очками армейцы ушли четвертыми на зимнюю паузу.