Бывший полузащитник волгоградского «Ротора» и сборной России Валерий Есипов высказался о том, какой тренер нужен «Спартаку».
«Романов? "Спартак" всегда был клубом со своими интригами. Не знаю, но думаю, что там будет другой тренер. Скорее всего, легионер.
Кто подойдет? Дима Аленичев с Егором Титовым хорошо поработали, потом вместо них пришел тренер по физподготовке — Каррера. И он дал результат, который несколько лет никто не может перебить. Я бы вернул его», — цитирует Есипова «Матч ТВ».
Напомним, что «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера команды является Вадим Романов.
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и привел его к чемпионскому титулу.