Бывший полузащитник волгоградского «Ротора» и сборной России Валерий Есипов высказался о том, какой тренер нужен «Спартаку».

Массимо Каррера globallookpress.com

«Романов? "Спартак" всегда был клубом со своими интригами. Не знаю, но думаю, что там будет другой тренер. Скорее всего, легионер.

Кто подойдет? Дима Аленичев с Егором Титовым хорошо поработали, потом вместо них пришел тренер по физподготовке — Каррера. И он дал результат, который несколько лет никто не может перебить. Я бы вернул его», — цитирует Есипова «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера команды является Вадим Романов.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год и привел его к чемпионскому титулу.