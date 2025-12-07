Заслуженный тренер России Юрий Семин высказался по поводу предстоящей игры 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и московским ЦСКА.

Юрий Семин globallookpress.com

«Шансы до игры у всех одинаковые. Мне кажется, что все ведущие игроки и у ЦСКА, и у "Краснодара" живы и здоровы, все готовы участвовать в этом матче. Это будет завершение промежуточного этапа, на мой взгляд, самый драматичный матч. Полный стадион. Я уверен, будет большое зрелище. И турнирная таблица очень важна. Либо "Краснодар" оторвется в борьбе за чемпионство достаточно весомо. Или же все начнется заново, борьба. Поэтому матч очень интересен», — сказал Семин «Матч ТВ».

Матч состоится сегодня, 7 декабря, в Краснодаре и начнется в 19:00 (мск). После 17 туров в таблице РПЛ вторым идет «Краснодар» с 37 очками, а ЦСКА (36) — третий. При этом команды имеют на игру меньше, чем лидер «Зенит» (39).