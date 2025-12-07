«ПСЖ» разгромил «Ренн» со счетом 5:0 в матче 15-го тура Лиги 1.  Для главного тренера парижской команды Луиса Энрике эта победа стала уже 96-й на посту наставника клуба.

Луис Энрике
Луис Энрике globallookpress.com

По этому показателю испанский специалист обошел Томаса Тухеля (95).  Энрике может стать лишь четвертым тренером с 100+ победами с ПСЖ.  Ранее такого результата добивались лишь три француза — Жорж Пейрош (100 побед), Луис Фернандес (125) и Лоран Блан (126).

В прошлом сезоне ﻿«ПСЖ» под руководством Энрике выиграл все трофеи во Франции и впервые одержал победу в Лиге чемпионов.  Для испанского специалиста это второй случай в карьере, когда его команда берет все пять трофеев за сезон.  Ранее Энрике добился этого с «Барселоной».