«ПСЖ» разгромил «Ренн» со счетом 5:0 в матче 15-го тура Лиги 1. Для главного тренера парижской команды Луиса Энрике эта победа стала уже 96-й на посту наставника клуба.

Луис Энрике globallookpress.com

По этому показателю испанский специалист обошел Томаса Тухеля (95). Энрике может стать лишь четвертым тренером с 100+ победами с ПСЖ. Ранее такого результата добивались лишь три француза — Жорж Пейрош (100 побед), Луис Фернандес (125) и Лоран Блан (126).

В прошлом сезоне ﻿«ПСЖ» под руководством Энрике выиграл все трофеи во Франции и впервые одержал победу в Лиге чемпионов. Для испанского специалиста это второй случай в карьере, когда его команда берет все пять трофеев за сезон. Ранее Энрике добился этого с «Барселоной».