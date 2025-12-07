Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини подвел итог матча против «Кальяри» (0:1).

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

«Когда мы остались вдесятером, играть стало сложнее, хотя какое-то время нам удавалось не позволять сопернику создавать опасные моменты. В таких условиях сложно было что-то создать, матч больше напоминал борьбу, чем футбол.

Мы, безусловно, допустили несколько грубых ошибок — и при красной карточке, и при пропущенном голе, — поэтому в таких обстоятельствах добиться результата очень трудно. "Кальяри" много использовал длинные передачи — как многие команды на этом этапе сезона, находящиеся в нижней части таблицы, они оставили на поле все, что могли.

Мы могли бы допускать меньше технических ошибок, во втором тайме у нас было все, чтобы прибавить, но удаление изменило наши планы», — приводит слова Гасперини Football Italia.

После этой победы «Кальяри» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, тогда как «Рома» с 27 очками расположилась на четвёртой позиции.