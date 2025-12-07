Голкипер «Сочи» Юрий Дюпин считает, что сейчас в команде снова не самое лучшее психологическое состояние.

Юрий Дюпин globallookpress.com

«Ситуация по-прежнему сложная. Была серия из несколько неплохих игр — чуть приободрились. Однако потом случилось поражение от "Оренбурга" — это было для нас очень болезненно. После этого мы как будто откатились назад, хотя до матча с "Оренбургом" был прямо эмоциональный и психологический подъём. Сейчас нужно заново прилагать 200 процентов усилий, чтобы набирать очки и поправлять положение», — сказал Дюпин «Чемпионату».

После 17 туров «Сочи» занимает последнюю строчку в таблице РПЛ с 9 очками. В заключительной игре первой части сезона команда сразится дома с «Локомотивом».