Экс‑форвард «Зенита» Андрей Аршавин высказался о том, что «Краснодар» завершил первую часть сезона РПЛ на первом месте в турнирной таблице.

Андрей Аршавин
Андрей Аршавин globallookpress.com

«Краснодар заслуженно идёт на первом месте в турнирной таблице.  Команда сделала свою скамейку глубже после того, как стала чемпионом в прошлом сезоне.  Почти все игроки пришлись ко двору.  Сперцян выглядит лучше, чем в прошлом году.  Кордоба в порядке», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 40 очков.  На один балл отстает идущий вторым «Зенит».