Экс‑форвард «Зенита» Андрей Аршавин высказался о том, что «Краснодар» завершил первую часть сезона РПЛ на первом месте в турнирной таблице.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Краснодар заслуженно идёт на первом месте в турнирной таблице. Команда сделала свою скамейку глубже после того, как стала чемпионом в прошлом сезоне. Почти все игроки пришлись ко двору. Сперцян выглядит лучше, чем в прошлом году. Кордоба в порядке», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 40 очков. На один балл отстает идущий вторым «Зенит».