Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги первой части сезона для своей команды.

Сергей Семак globallookpress.com

«В целом хорошо, за исключением старта, где мы потеряли много очков. Нам нужно было перестраиваться по ходу сезона. Я думаю, справились. То количество очков, которое мы набрали до пауз, хорошее для нас, мы стабильно собираем их. Посмотрим, как завтра сыграют наши соперники. Нормальная половина», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 39 очков и занимает первое место в РПЛ. У «Краснодара» (37) и ЦСКА (36) игра в запасе, которая состоится между командами 7 декабря.