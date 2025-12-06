«Боруссия» поднялась на 9-е место в Бундеслиге, набрав 16 очков. «Майнц» с 6 баллами остается последним, 18-м в турнирной таблице.

Майнц: Даниэль Батц, Данни да Коста, Андреас Ханше-Ольсен, Максим Лайч, Филипп Мвене ( Арно Норден 66' ), Сильван Видмер ( Николас Ферачниг 77' ), Ли Джэ Сон, Кайсю Сано, Надим Амири, Нельсон Вайпер, Fabio Moreno Fell ( Бенедикт Холлербах 77' )

Автогол защитника хозяев Данни да Косты на 58-й минуте оказался единственным в этой встрече.

2.16

Прогнозы•Сегодня 20:30 «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» Фр. Прогноз и ставка «Орлам» сразу несдобровать?!

Футбол•04/12/2025 19:07 ЧМ‑2026 под микроскопом: тактический гид по всем участникам

Футбол•04/12/2025 00:50 «Унион» — «Бавария»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка Германии

Футбол•03/12/2025 18:23 Пулишич проводит лучший сезон в карьере: почему лидер «Милана» вдруг стал эффективнее Мбаппе и Холанна

Футбол•03/12/2025 13:31 А вы знали? Любопытные факты обо всех 64 участниках жеребьевки ЧМ-2026

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 14:12 Кого сделают крайним: почему «Ливерпулю», возможно, придется уволить Слота

Футбол•Вчера 18:51 Возвращение художника: как смена тренера спасла карьеру Головина в «Монако»

Футбол•Вчера 18:01 Чемоданное настроение: за кем будут охотиться топ-клубы во время ЧМ-2026

Футбол•Вчера 16:31 «Право мечтать»: как «Ланс» вырвался из тени и пошатнул трон «ПСЖ»

Футбол•Вчера 14:52 Влияние игроков в «Реале» достигло пика: что это значит для Алонсо?

Выбор читателей

Футбол•04/12/2025 13:15 Затмил Ямаля и восхитил Анчелотти: почему в «Челси» уверены, что Эстеван — будущий король футбола

Футбол•01/12/2025 16:18 «Утром тебя уволят»: 10 кандидатов на замену Франку в «Тоттенхэме»

Футбол•04/12/2025 02:16 «Лидс» втоптал «Челси» в газон «Элланд Роуд»: система Фарке подаёт признаки жизни

Теннис•01/12/2025 01:05 Итоги теннисного сезона: «Большая двойка», доминирование Соболенко, прогресс Анисимовой и легендарный финал в Париже

Футбол•01/12/2025 02:48 «Реал» снова буксует. «Жирона» отобрала у Алонсо очки и лидерство в таблице

Самое интересное

Футбол•15/10/2025 11:45 «Маленький Месси» в Лондоне: как Эстеван прошел путь от «Палмейраса» до «Челси»

Футбол•14/10/2025 18:56 Ди Мария доказал Неймару: триумфальное возвращение реально

Футбол•13/10/2025 17:11 Когда успех бьет по ногам: что не так с календарем современного футбола

Футбол•13/10/2025 15:23 Ошибки футурологов: восемь футбольных прогнозов, которые не сбылись за 25 лет