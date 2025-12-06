Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Майнц» в матче 13-го тура Бундеслиги — 1:0.

«Боруссия» М
«Боруссия» М globallookpress.com

Автогол защитника хозяев Данни да Косты на 58-й минуте оказался единственным в этой встрече.

Результат матча

МайнцМайнцМайнц0:1Боруссия МБоруссия ММёнхенгладбах
Майнц:  Даниэль Батц,  Данни да Коста,  Андреас Ханше-Ольсен,  Максим Лайч,  Филипп Мвене (Арно Норден 66'),  Сильван Видмер (Николас Ферачниг 77'),  Ли Джэ Сон,  Кайсю Сано,  Надим Амири,  Нельсон Вайпер,  Fabio Moreno Fell (Бенедикт Холлербах 77')
Боруссия М:  Мориц Николас,  Лука Нец,  Кевин Дикс,  Нико Эльведи,  Джозеф Скалли,  Джованни Рейна (Кевин Штёгер 69'),  Янник Энгельгардт,  Рокко Райтц,  Йенс Кастроп,  Харис Табакович,  Суто Матино (Грант-Леон Ранос 79')
Жёлтая карточка:  Джозеф Скалли 24' (Боруссия М)

«Боруссия» поднялась на 9-е место в Бундеслиге, набрав 16 очков.  «Майнц» с 6 баллами остается последним, 18-м в турнирной таблице.