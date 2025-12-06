Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Майнц» в матче 13-го тура Бундеслиги — 1:0.
Автогол защитника хозяев Данни да Косты на 58-й минуте оказался единственным в этой встрече.
Результат матча
МайнцМайнц0:1Боруссия ММёнхенгладбах
Майнц: Даниэль Батц, Данни да Коста, Андреас Ханше-Ольсен, Максим Лайч, Филипп Мвене (Арно Норден 66'), Сильван Видмер (Николас Ферачниг 77'), Ли Джэ Сон, Кайсю Сано, Надим Амири, Нельсон Вайпер, Fabio Moreno Fell (Бенедикт Холлербах 77')
Боруссия М: Мориц Николас, Лука Нец, Кевин Дикс, Нико Эльведи, Джозеф Скалли, Джованни Рейна (Кевин Штёгер 69'), Янник Энгельгардт, Рокко Райтц, Йенс Кастроп, Харис Табакович, Суто Матино (Грант-Леон Ранос 79')
Жёлтая карточка: Джозеф Скалли 24' (Боруссия М)
«Боруссия» поднялась на 9-е место в Бундеслиге, набрав 16 очков. «Майнц» с 6 баллами остается последним, 18-м в турнирной таблице.