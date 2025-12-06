«Лилль» обыграл дома «Марсель» сыграли вничью в матче 15-го тура Лиги 1— 0:0.
Единственный гол забил Итан Мбаппе на 10-й минуте встречи.
ЛилльЛилль1:0МарсельМарсель
1:0 Этан Мбаппе 10'
Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье, Натан Нгой, Айсса Манди, Ромен Перро, Бенжамен Андре, Набиль Бенталеб, Хакон-Арнар Харальдссон (Андре Гомеш 84'), Этан Мбаппе (Ngal'ayel Mukau 69'), Осам Сахрауи (Фелиш Коррея 70'), Хамза Игаман (Оливье Жиру 26')
Марсель: Херонимо Рульи, Эмерсон, Леонардо Балерди, Наиф Агер, Бенжамен Павар (Робиньо Ваз 66'), Мэйсон Гринвуд, Артур Вермерен, Жоффрей Кондогбиа (Tadjidine Mmadi 80'), Пьер-Эмерик Обамеянг (Дэррил Бакола 66'), Игор Пайшао (Билал Надир 80'), Тимоти Уэа
Жёлтая карточка: Артур Вермерен 26' (Марсель)
«Лилль» сравнялся с «Марселем» по набранным очкам — у обеих команд теперь по 29 баллов, но по дополнительным показателям южане остались третьими, «доги» — четвертыми в турнирной таблице Лиги 1.