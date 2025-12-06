«Лилль» обыграл дома «Марсель» сыграли вничью в матче 15-го тура Лиги 1— 0:0.

Единственный гол забил Итан Мбаппе на 10-й минуте встречи.

ЛилльЛилльЛилль1:0МарсельМарсельМарсель
1:0 Этан Мбаппе 10'
Лилль:  Берке Озер,  Тома Мёнье,  Натан Нгой,  Айсса Манди,  Ромен Перро,  Бенжамен Андре,  Набиль Бенталеб,  Хакон-Арнар Харальдссон (Андре Гомеш 84'),  Этан Мбаппе (Ngal'ayel Mukau 69'),  Осам Сахрауи (Фелиш Коррея 70'),  Хамза Игаман (Оливье Жиру 26')
Марсель:  Херонимо Рульи,  Эмерсон,  Леонардо Балерди,  Наиф Агер,  Бенжамен Павар (Робиньо Ваз 66'),  Мэйсон Гринвуд,  Артур Вермерен,  Жоффрей Кондогбиа (Tadjidine Mmadi 80'),  Пьер-Эмерик Обамеянг (Дэррил Бакола 66'),  Игор Пайшао (Билал Надир 80'),  Тимоти Уэа
Жёлтая карточка:  Артур Вермерен 26' (Марсель)

«Лилль» сравнялся с «Марселем» по набранным очкам — у обеих команд теперь по 29 баллов, но по дополнительным показателям южане остались третьими, «доги» — четвертыми в турнирной таблице Лиги 1.