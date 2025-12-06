В матче 15-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 между «Борнмутом»﻿ и «Челси»﻿ была зафиксирована ничья без голов — 0:0.

Энцо Мареска globallookpress.com

После этого результата «Борнмут»﻿ с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Челси»﻿ с 25 очками сохраняет 4-ю позицию.

Результат матча Борнмут Борнмут 0:0 Челси Лондон Борнмут: Джордже Петрович, Адам Смит, Бафоде Диаките, Маркос Сенеси ( Джеймс Хилл 62' ), Адриен Трюффер, Алекс Хименес ( Дэвид Брукс 74' ), Алекс Скотт, Маркус Таверньер, Джастин Клюйверт ( Амин Адли 74' ), Энтойн Семеньо, Эванилсон ( Энес Унал 88' ) Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Мало Гюсто, Алехандро Гарначо, Коул Палмер ( Жоао Педро 58' ), Энцо Фернандес, Трево Чалоба, Весли Фофана, Лиам Дилап ( Марк Гиу 32' ), Педру Нету Жёлтые карточки: Марк Гиу 85' (Челси), Педру Нету 90+1' (Челси)

Статистика матча 5 Удары в створ 4 6 Удары мимо 6 39 Владение мячом 61 5 Угловые удары 0 4 Офсайды 0 15 Фолы 13

В следующем туре 15 декабря «Борнмут»﻿ сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед»﻿, а «Челси»﻿ 13 декабря примет «Эвертон»﻿ на своем поле.