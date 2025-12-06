В матче 15-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 между «Борнмутом» и «Челси» была зафиксирована ничья без голов — 0:0.
После этого результата «Борнмут» с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Челси» с 25 очками сохраняет 4-ю позицию.
Результат матча
БорнмутБорнмут0:0ЧелсиЛондон
Борнмут: Джордже Петрович, Адам Смит, Бафоде Диаките, Маркос Сенеси (Джеймс Хилл 62'), Адриен Трюффер, Алекс Хименес (Дэвид Брукс 74'), Алекс Скотт, Маркус Таверньер, Джастин Клюйверт (Амин Адли 74'), Энтойн Семеньо, Эванилсон (Энес Унал 88')
Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Мало Гюсто, Алехандро Гарначо, Коул Палмер (Жоао Педро 58'), Энцо Фернандес, Трево Чалоба, Весли Фофана, Лиам Дилап (Марк Гиу 32'), Педру Нету
Жёлтые карточки: Марк Гиу 85' (Челси), Педру Нету 90+1' (Челси)
В следующем туре 15 декабря «Борнмут» сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед», а «Челси» 13 декабря примет «Эвертон» на своем поле.