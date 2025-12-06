прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.16

6 декабря в 15-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Челси». Начало игры — в 18:00 мск.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» в нынешнем сезоне не преуспевают. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Борнмут» на 8 очков оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вишни» уступили «Эвертону» (0:1). До того команда потерпела поражение от «Сандерленда» (2:3). А вот поединок с «Вест Хэмом» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Борнмут» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: Тайлер Адамс — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Вишни» нынче выглядят не лучшим образом. Команда уступила в 2 своих последних поединках.

Причем «Борнмут» традиционно неудачно противостоит «Челси». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Вишни» намерены прервать свой неудачный сериал.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» в текущем сезоне выглядят не особенно выгодно. Команда ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Челси» на 4 зачетных пункта отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Челси» уступил «Лидсу» (1:3). До того команда не сумела переиграть «Арсенал» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Барселоне» (3:0).

При этом «Челси» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аристократы» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Челси» намерен побороться за выход в Лигу чемпионов. Да и пропускает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Команда уже 6 лет не проигрывает «Борнмуту». Да и в этой встрече она явно намерена вернуться на победную дорогу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Аристократы» попытаются подтянуться к группе лидеров.

Статистика для ставок

«Вишни» уступили в 2 своих последних поединках

«Аристократы» в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

«Челси» не побеждал в 2 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.64 и 2.20.

Прогноз: «Аристократы» явно способны прибавить, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости еще поднатореют в плане реализации, да и оборона «Борнмута» не блещет монолитностью.

Ставка: Победа «Челси» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.55