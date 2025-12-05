В матче 1/32 финала Кубка Испании «Севилья» на выезде одолела «Экстремадуру» с результатом 2:1.

«Севилья»
«Севилья» globallookpress.com

На голы Альфонсо Гонсалеса и Айзека Ромеро хозяева ответили точным ударом Хорхе Зарфино.

Результат матча

CD Extremadura 1924Испания. Кубок Дель РейCD Extremadura 19241:2СевильяСевильяСевилья
0:1 Альфон Гонсалес 31' 0:2 Исаак Ромеро 38' 1:2 Giovanni Zarfino 48'
CD Extremadura 1924:  David Robador,  Samuel Hurtado,  Angel Cano,  Rober Correa,  Jose David Pilo Atienza,  Usama Arhoun,  Luis Morcillo,  Marco Gonzalez Martinez,  Diego Manuel Diaz Arteaga,  Giovanni Zarfino,  Juan Miguel Callejon Bueno
Севилья:  Эрьян Нюланд,  Кике Салас,  Фабиу Кардосо,  Хуанлу Санчес,  Люсьен Агум,  Жоан Жордан,  Неманья Гудель,  Алексис Санчес,  Альфон Гонсалес,  Исаак Ромеро,  Joaquin Martinez Gauna

Таким образом, «Севилья» вышла в 1/16 финала Кубка Испании.  Ее соперник станет известен позже.