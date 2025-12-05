В матче 1/32 финала Кубка Испании «Севилья» на выезде одолела «Экстремадуру» с результатом 2:1.
На голы Альфонсо Гонсалеса и Айзека Ромеро хозяева ответили точным ударом Хорхе Зарфино.
Результат матча
CD Extremadura 1924Испания. Кубок Дель Рей1:2СевильяСевилья
0:1 Альфон Гонсалес 31' 0:2 Исаак Ромеро 38' 1:2 Giovanni Zarfino 48'
CD Extremadura 1924: David Robador, Samuel Hurtado, Angel Cano, Rober Correa, Jose David Pilo Atienza, Usama Arhoun, Luis Morcillo, Marco Gonzalez Martinez, Diego Manuel Diaz Arteaga, Giovanni Zarfino, Juan Miguel Callejon Bueno
Севилья: Эрьян Нюланд, Кике Салас, Фабиу Кардосо, Хуанлу Санчес, Люсьен Агум, Жоан Жордан, Неманья Гудель, Алексис Санчес, Альфон Гонсалес, Исаак Ромеро, Joaquin Martinez Gauna
Таким образом, «Севилья» вышла в 1/16 финала Кубка Испании. Ее соперник станет известен позже.