«Овьедо» и «Мальорка» будут открывать программу 15-го тура испанской Примеры. Встреча команд состоится 5 декабря на стадионе «Нуэво Карлос Тартьер» в 23:00 мск.

Обе команды находятся не в лучшем турнирной положении и потому сегодня им нужно набирать очки. «Овьедо» пытается выбраться из зоны вылета, но пока безрезультатно, однако победа значительно увеличит шансы команды на подъем к концу года. «Мальорка» в случае потери очков может оказаться в зоне вылета.

Это будет первый матч команд с марта 2021 года, когда команды сыграли нулевую ничью.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.85.

Букмекеры: 2.64 на победу «Овьедо», 3.07 на победу «Мальорки», 3.10 на ничью.

Искусственный интеллект: «Овьедо» победит со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Овьедо» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.

