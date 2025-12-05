«Овьедо» и «Мальорка» будут открывать программу 15-го тура испанской Примеры. Встреча команд состоится 5 декабря на стадионе «Нуэво Карлос Тартьер» в 23:00 мск.
Обе команды находятся не в лучшем турнирной положении и потому сегодня им нужно набирать очки. «Овьедо» пытается выбраться из зоны вылета, но пока безрезультатно, однако победа значительно увеличит шансы команды на подъем к концу года. «Мальорка» в случае потери очков может оказаться в зоне вылета.
Это будет первый матч команд с марта 2021 года, когда команды сыграли нулевую ничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.85.
- Букмекеры: 2.64 на победу «Овьедо», 3.07 на победу «Мальорки», 3.10 на ничью.
- Искусственный интеллект: «Овьедо» победит со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Овьедо» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.
