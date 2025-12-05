Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о предстоящем матче против «Динамо».

Руслан Литвинов globallookpress.com

«Впереди дерби, разобрали предыдущую игру и уже переключаемся на следующую, готовимся. Игра с "Динамо" всегда интересная. Я думаю, что будет точно нелёгкий матч. Нет смысла вспоминать, что было в первом круге и до этого, в предыдущих сезонах. Потому что каждая игра особенная по своему и каждая команда в разном состоянии, разное турнирное положение, эмоциональное состояние внутри коллектива. Это крайняя игра перед продолжительной паузой, все хотят уйти на перерыв в хорошем настроении, поэтому будем биться и стараться победить», — отметил Литвинов на официальном YouTube-канале клуба.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 6 декабря. Начало игры — в 16:30 мск.