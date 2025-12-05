«Барселона» официально объявила о продлении контракта с защитником Эриком Гарсией. Новый договор действует до 30 июня 2031 года.

Эрик Гарсия globallookpress.com

«Это решение — проявление веры в игрока, выросшего в Ла Масии и подающего прекрасный пример молодым футболистам. Его игра, зрелость и преданность делу сыграли решающую роль в укреплении его связи с клубом,»﻿ — говорится в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне Ла Лиги 24-летний Гарсия провел 15 матчей и забил один гол. Кроме того, он отыграл пять поединков в Лиге чемпионов. Защитник выступает за «Барселону» с 2022 года.