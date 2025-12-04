Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о текущем положении дел команды.

«Мы хорошо начали сезон. Конечно, мы вторые в лиге, и нам это не нравится. Мы, как всегда, хотим быть первыми, но на старт сезона повлияло несколько факторов: отголоски прошлого сезона, короткий перерыв, усталость, количество травм и тот факт, что мы ни разу не играли в оптимальном составе.

На старт сезона влияет многое, поэтому, учитывая все это, а также наши позиции в Лиге чемпионов и чемпионате, я думаю, что это хороший старт. Конечно, нам не нравится быть вторыми, и мы сделаем все возможное, чтобы вернуться на первое место», — цитирует Витинью RMC Sport.

Напомним, что «ПСЖ» идет на втором месте в турнирной таблице Лиги 1, уступая на один балл «Лансу».