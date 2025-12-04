Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выступление «Балтики» в текущем сезоне.

«"Балтика" — молодцы.  Они используют свои лучшие качества.  У команды есть сегодня такой подбор игроков — тренер достаёт из них максимум.  Они играют в своём стиле, у них своя тактика на те или иные матчи.  Это очень хороший момент.  Это помогает им прогрессировать и ни под кого не подстраиваться.  В каждом чемпионате бывают такие команды, когда тренер правильно использует ресурсы.  Поэтому у них есть успех сегодня», — цитирует Семина «Чемпионат».

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка за 17 встреч.