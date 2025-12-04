«Лидс» на своем поле обыграл «Челси» в матче 14-го тура АПЛ — 3:1.
Счет в матче открыл Яка Бийол на 6-й минуте. Ао Танака удвоил преимущество хозяев на 43-й минуте.
Во второй половине встречи «синие» отыграли один мяч на 50-й минуте — отличился Педру Нету. Доминик Калверт-Льюин на 72-й минуте восстановил преимущество своей команды в два мяча и установил окончательный счет в матче.
Результат матча
ЛидсЛидс3:1ЧелсиЛондон
1:0 Яка Бийол 6' 2:0 Ао Танака 43' 2:1 Педру Нету 50' 3:1 Доминик Калверт-Льюин 72'
Лидс: Лукас Перри, Джейден Богл (Джеймс Джастин 87'), Джо Родон, Паскаль Стрёйк, Яка Бийол, Габриэль Гудмундссон (Себастиан Борнау 90'), Этан Ампаду, Антон Стах, Доминик Калверт-Льюин (Жоэль Пироэ 87'), Лукас Нмеча (Ноа Окафор 67'), Ао Танака (Илия Груев 67')
Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль (Мало Гюсто 46'), Олуватосин Адарабиойо, Джейми Байно-Гиттенс (Алехандро Гарначо 61'), Жоао Педро, Андрей Сантос (Марк Гиу 77'), Энцо Фернандес, Трево Чалоба, Лиам Дилап (Коул Палмер 61'), Estevao
Жёлтая карточка: Антон Стах 35' (Лидс)
«Лидс» прервал серию из четырех поражений и выбрался из зоны вылета, занимая 17-е место с 14 очками. «Челси» опустился на 4-е место с 24 баллами.