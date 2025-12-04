«Лидс» на своем поле обыграл «Челси» в матче 14-го тура АПЛ — 3:1.

Даниэль Фарке — главный тренер «Лидса»
Счет в матче открыл Яка Бийол на 6-й минуте. Ао Танака удвоил преимущество хозяев на 43-й минуте.

Во второй половине встречи «синие» отыграли один мяч на 50-й минуте — отличился Педру Нету. Доминик Калверт-Льюин на 72-й минуте восстановил преимущество своей команды в два мяча и установил окончательный счет в матче.

Результат матча

ЛидсЛидсЛидс3:1ЧелсиЧелсиЛондон
1:0 Яка Бийол 6' 2:0 Ао Танака 43' 2:1 Педру Нету 50' 3:1 Доминик Калверт-Льюин 72'
Лидс:  Лукас Перри,  Джейден Богл (Джеймс Джастин 87'),  Джо Родон,  Паскаль Стрёйк,  Яка Бийол,  Габриэль Гудмундссон (Себастиан Борнау 90'),  Этан Ампаду,  Антон Стах,  Доминик Калверт-Льюин (Жоэль Пироэ 87'),  Лукас Нмеча (Ноа Окафор 67'),  Ао Танака (Илия Груев 67')
Челси:  Роберт Санчес,  Марк Кукурелья,  Бенуа Бадьяшиль (Мало Гюсто 46'),  Олуватосин Адарабиойо,  Джейми Байно-Гиттенс (Алехандро Гарначо 61'),  Жоао Педро,  Андрей Сантос (Марк Гиу 77'),  Энцо Фернандес,  Трево Чалоба,  Лиам Дилап (Коул Палмер 61'),  Estevao
Жёлтая карточка:  Антон Стах 35' (Лидс)

«Лидс» прервал серию из четырех поражений и выбрался из зоны вылета, занимая 17-е место с 14 очками.  «Челси» опустился на 4-е место с 24 баллами.