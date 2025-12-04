«Лидс» на своем поле обыграл «Челси» в матче 14-го тура АПЛ — 3:1.

Даниэль Фарке — главный тренер «Лидса» globallookpress.com

Счет в матче открыл Яка Бийол на 6-й минуте. Ао Танака удвоил преимущество хозяев на 43-й минуте.

Во второй половине встречи «синие» отыграли один мяч на 50-й минуте — отличился Педру Нету. Доминик Калверт-Льюин на 72-й минуте восстановил преимущество своей команды в два мяча и установил окончательный счет в матче.

Результат матча Лидс Лидс 3:1 Челси Лондон 1:0 Яка Бийол 6' 2:0 Ао Танака 43' 2:1 Педру Нету 50' 3:1 Доминик Калверт-Льюин 72' Лидс: Лукас Перри, Джейден Богл ( Джеймс Джастин 87' ), Джо Родон, Паскаль Стрёйк, Яка Бийол, Габриэль Гудмундссон ( Себастиан Борнау 90' ), Этан Ампаду, Антон Стах, Доминик Калверт-Льюин ( Жоэль Пироэ 87' ), Лукас Нмеча ( Ноа Окафор 67' ), Ао Танака ( Илия Груев 67' ) Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль ( Мало Гюсто 46' ), Олуватосин Адарабиойо, Джейми Байно-Гиттенс ( Алехандро Гарначо 61' ), Жоао Педро, Андрей Сантос ( Марк Гиу 77' ), Энцо Фернандес, Трево Чалоба, Лиам Дилап ( Коул Палмер 61' ), Estevao Жёлтая карточка: Антон Стах 35' (Лидс)

Статистика матча 5 Удары в створ 2 10 Удары мимо 7 29 Владение мячом 71 4 Угловые удары 2 3 Офсайды 1 10 Фолы 13

«Лидс» прервал серию из четырех поражений и выбрался из зоны вылета, занимая 17-е место с 14 очками. «Челси» опустился на 4-е место с 24 баллами.