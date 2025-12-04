4 декабря в 23:00 мск в Риме состоится поединок 1/8 финала Кубка Италии между «Лацио» и «Миланом».
В конце прошлого месяца «россонери» уже огорчили «римлян», одолев их в поединке Серии А. Теперь на кону стоит проход в четвертьфинал Кубка Италии. Однако «Лацио» жаждет реванша, а в Риме у миланцев не всегда все гладко проходит.
Недавний поединок команд завершился минимальной победой «Милана» со счетом 1:0. Обе команды в последнее время показывают свою приверженность к малорезультативному футболу. Порадуют ли они голами в этот раз, узнаем уже совсем скоро.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.
- Букмекеры: 3.40 на победу «Лацио», 3.15 на ничью, 2.35 на победу «Милана».
- Искусственный интеллект: «Милан» победит со счетом 2:1.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.