Экс-форвард «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о перспективах Ролана Гусева стать главным тренером «бело-голубых» на постоянной основе.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Думаю, что сейчас определяющим будет матч со "Спартаком". Если будет победа, она может перевесить поражения, поможет быстро забыть, что случилось в Грозном. Если "Динамо" обыграет "Спартак", Гусев может остаться главным тренером "бело‑голубых", вполне возможно, что он получит шанс. Я двумя руками за наших специалистов. То же самое касается и "Спартака". Наверное, кому‑то не улыбнется удача, есть определенная интрига в этом матче. В любом случае, чемпионами в последнее время были команды, которые тренировали российские специалисты. Никто из приезжих тренеров не смог это сделать. Поэтому надо давать шанс», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 6 декабря на «Лукойл Арене». Начало — в 16:30 мск.