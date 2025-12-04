Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов выразил свое мнение о возможном уходе капитана команды Дмитрия Баринова.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Как отношусь к возможному уходу Баринова? По‑житейски. Раз не можем договориться, что теперь сделать? Диму осуждать я не имею права. Это личная жизнь, я не знаю, что у него в голове. Жизнь покажет, правильное это решение или нет.

Знаю ли что-то о переходе Баринова в ЦСКА? Не знаю, принял он это решение или нет», — цитирует Филатова «Матч ТВ».

Баринов является воспитанником «Локомотива», за основную команду «красно‑зеленых» выступает с 2015 года. Всего за железнодорожников 29‑летний полузащитник провел 273 матча и забил 13 мячей.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.