Испанский тренер Карлос Алос был уволен с поста главного тренера сборной Беларуси, сообщает пресс-служба АБФФ.

Карлос Алос globallookpress.com

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Алос тренировал сборную Беларуси с лета 2023 года. Под его руководством команда успела сыграть 26 матчей, в которых было одержано 6 побед, также по 10 встреч завершились вничью и поражением.

В минувшем отборе к ЧМ-2026 команда заняла последнее, четвертое место в группе с командами Греции, Дании и Шотландии. За шесть встреч было набрано два очка при разнице мячей 4:17.